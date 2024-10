A ex-primeira-dama de Campina Grande, Ana Cláudia Vital do Rêgo (MDB), fez uma avaliação das eleições em Campina Grande neste domingo, 27, durante entrevista à imprensa. Ela acompanhou o senador e presidente estadual do MDB, Veneziano Vital do Rêgo, no bairro São José, e destacou o compromisso do partido com a reeleição de Bruno Cunha Lima (UB).

Ana Cláudia, que atuou nos bastidores da campanha que elegeu Pâmela Vital do Rêgo (MDB), sobrinha de Veneziano, como vereadora em Campina, reforçou a expectativa por um resultado positivo nas urnas.

“Tive o prazer de voltar e participar efetivamente, não apenas da candidatura do MDB, mas também reforçando a posição do MDB no apoio a Bruno Cunha Lima. Como candidata ou não, o importante é fazer parte do processo. Eu que acredito na boa política e sei o quanto a política pode mudar a vida das pessoas”, pontuou Ana Cláudia.

Ainda na entrevista, Ana Cláudia criticou o nível da campanha feita pelo prefeitável do PSB, Jhony Bezerra, a qual classificou como de “ataques sem fundamento e sem propostas”.

“Uma campanha muito baixa, sem propósitos e sem propostas feitas pelos opositores. Isso faz com que os processos democrático e político percam muito. Se apequena muito o discurso”, avaliou.

Assista à entrevista na íntegra:

*Vídeo: ParaibaOnline