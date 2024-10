Aguinaldo Ribeiro revela otimismo com vitória em Campina e João Pessoa

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, filiado ao Partido Progressistas, concedeu entrevista ao Paraibonline neste domingo (27), data do segundo turno das eleições municipais em Campina Grande. Na cidade, o seu grupo político apoia Jhony Bezerra, do PSB.

Durante sua fala, Aguinaldo destacou o potencial do candidato Jhony Bezerra (PSB), em Campina, afirmando que o mesmo ascendeu no segundo turno e tem chances de vitória. “Estamos crendo na vitória de Jhony até pela curva ascendente dele, pelo que ele apresentou, pelo debate que foi feito na cidade, então estamos muito otimistas”, salientou o parlamentar.

Em relação a João Pessoa, Aguinaldo apontou que Cícero Lucena, atual gestor municipal, deve ser reeleito com números expressivos.

“Em João Pessoa nós estamos, nós estamos consolidados, graças a Deus, vai ser uma eleição com vitória maiúscula. Colocamos a gestão a prova e a população de João Pessoa está vendo, de fato, o que Cícero tem feito na cidade toda, preparando a cidade para um milhão de habitantes. Tenho certeza que vamos ter uma vitória expressiva, consolidando a vitória do primeiro turno”, disse Aguinaldo.

Ainda durante entrevista, Ribeiro falou sobre a posição do seu partido na Assembleia Legislativa do Paraíba (ALPB), onde alguns deputados ameaçaram deixar a base do governador João Azevêdo (PSB).

Segundo ele, haverá uma conversa para que todos se alinhem em prol das eleições de 2026. “Nesse pós-campanha é natural que todos expressem os seus sentimentos, mas no momento oportuno vamos conversar com todos para construirmos aquilo que nos une que é uma aliança para 2026 e acho que temos que celebrar porque no fundo todos saímos vitoriosos dessa eleição”, finalizou.

https://youtu.be/6Y9E3uAXoZg

*Vídeo: ParaibaOnline