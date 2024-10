Vídeo: juiz explica medidas contra aglomerações no dia das eleições

O juiz Edivan Rodrigues abordou a questão das aglomerações em tendas de apoio montadas no dia das eleições.

Ele destacou que essas estruturas, frequentemente instaladas por coligações ou apoiadores, incentivam o crime de boca de urna ao promoverem a reunião de eleitores para manifestação de apoio a candidatos, algo proibido pela legislação eleitoral.

No primeiro turno, as autoridades já tomaram providências para conter essa prática, e para o segundo turno, o juiz afirmou que haverá uma atuação mais rigorosa em conjunto com órgãos de segurança para evitar as tendas e a aglomeração de eleitores, que podem resultar em detenção.

A boca de urna é crime, e a Justiça Eleitoral está preparada para agir de forma a garantir o cumprimento da lei.

Confira o vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline