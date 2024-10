TRE-PB sorteia urnas eletrônicas que serão auditadas no 2º turno

Neste sábado (26), às 9h, a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave) do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) realizou a cerimônia de escolha e sorteio das urnas eletrônicas que serão auditadas no segundo turno das Eleições 2024.

A solenidade, aberta ao público, foi realizada na Sala de Sessões do edifício-sede, em João Pessoa, com transmissão ao vivo pelo YouTube e conduzida pela presidente do Órgão, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, e pelo juiz membro e presidente da Cave, nas Eleições de 2024, Fábio Leandro de Alencar Cunha.

No segundo turno, realizado em João Pessoa e Campina Grande, serão testados nove equipamentos. Do total, seis passarão pelo Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas, em uma Seção Eleitoral localizada na Fundação Espaço Cultural, em João Pessoa; e três, pelo Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais, nos próprios locais de votação.

O procurador Regional Eleitoral da Paraíba, Renan Paes Félix, escolheu para o Teste de Integridade com Biometria a urna da 1ª Zona Eleitoral de João Pessoa, seção 0335, instalada na Fundação Espaço Cultural.

O representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Getúlio Lira Machado Filho, escolheu para o Teste de Integridade a urna localizada na 64ª Zona Eleitoral de João Pessoa, seção 0269, instalada na Escola Municipal Damásio Barbosa da Franca.

Também para o Teste de Integridade, o representante da Coligação ‘Por uma Campina Campeã’, o advogado André Leandro de Carvalho, escolheu a urna localizada na 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande, seção 0027, instalada na Escola Virgem de Lourdes, Lourdinas.

E por fim, o representante da Polícia Federal, Gláuber Cavalcanti escolheu a última urna eletrônica que será submetida ao Teste de Integridade, a urna localizada na 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa, seção 0553, instalada na Escola Municipal Dom Helder Câmara.

Tendo em vista que não haviam mais representantes de entidades fiscalizadores presentes à cerimônia, a servidora e integrante da Cave, Ana Gilka Barbosa de Medeiros Oliveira, e o juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha procederam com o sorteio em que foram definidas as seguintes urnas:

– Urna eletrônica para Teste de Integridade, localizada 17ª Zona Eleitoral de Campina Grande, seção 0030, instalada na Escola Normal Estadual Padre Emídio Viana;

– Urna eletrônica para Teste de Integridade, localizada 72ª Zona Eleitoral de Campina Grande, seção 0091, instalada na EEEM Dr. Elpídio de Almeida (Colégio Estadual da Prata);

– Urna eletrônica para Teste de Autenticidade, localizada 77ª Zona Eleitoral de João Pessoa, seção 0378, instalada na Facene;

– Urna eletrônica para Teste de Autenticidade, localizada 76ª Zona Eleitoral de João Pessoa, seção 0257, instalada na Colégio Vila (antigo Master Oceania);

– Urna eletrônica para Teste de Autenticidade, localizada 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa, seção 0398, instalada na Escola Municipal Carlos Neves da Franca.

Transporte

Após a cerimônia, as urnas eletrônicas escolhidas ou sorteadas para o Teste de Integridade – já instaladas nos locais de votação, prontas para serem utilizadas no dia seguinte pelas eleitoras e pelos eleitores – serão substituídas por outras de contingência e transportadas até a Fundação Espaço Cultural, em João Pessoa, onde permanecerão sob vigilância da Polícia Militar.

Auditorias

Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais

O Teste de Autenticidade verifica, no dia do pleito, antes do início da votação, se o sistema da urna eletrônica é o mesmo autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa auditoria acontece na própria Seção Eleitoral escolhida ou sorteada. O procedimento é realizado pelo juiz eleitoral, na presença das entidades fiscalizadoras, do presidente da Seção Eleitoral e de mesários.

Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas

Essa auditoria simula o funcionamento e a movimentação das Seções Eleitorais. Na véspera (26 de outubro), são preenchidos votos nas cédulas de papel, com base no caderno de candidatas e candidatos da própria localidade escolhida ou sorteada, e armazenados em urnas de lona lacradas. No dia seguinte, esses votos serão digitados nas seis urnas eletrônicas que passarão pelo teste na Fundação Espaço Cultural, em João Pessoa.

Sem interferir no resultado do pleito, o Teste de Integridade busca demonstrar a segurança na captação e na contagem dos votos eletrônicos, que devem corresponder aos das cédulas de papel. Realizados em ambiente aberto ao público, os procedimentos serão transmitidos integralmente pelo canal oficial do TRE-PB no YouTube, por meio do link https://www.youtube.com/live/dk9M9DY9Zh4?si=f0M8Iez1ub-yDrAE.

Teste de Integridade com Biometria

O Teste de Integridade diferencia-se daquele que ocorrerá na Fundação Espaço Cultural porque as eleitoras e os eleitores das Seções Eleitorais auditadas serão convidados, depois de votar, a desbloquear com a sua biometria uma urna eletrônica idêntica à da sua Seção de origem, posicionada em outra sala. Após a liberação, os votos lançados em cédulas de papel devem ser digitados por servidoras e servidores no equipamento.