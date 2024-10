Prefeito do Recife: “Nada vence o trabalho e a dedicação”

Em evento no bairro do Catolé, em Campina Grande, nesta sexta-feira, o candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB, Jhony Bezerra, recebeu o prefeito de Recife, João Campos (PSB), que garantiu cooperação entre as duas cidades.

Na oportunidade, ele disse que o que as pessoas esperam de um prefeito é trabalho e dedicação à gestão: “Nada vence o trabalho e a dedicação. Dá pra fazer escola, hospital, creche; dá pra fazer muita coisa, só precisa de vontade e um time com a capacidade de trabalhar e unir forças para o andamento da administração com eficiência e diálogo com todos os setores”.

Um dos prefeitos mais populares do Brasil, nas redes sociais, Campos endossou o nome de Jhony como um gestor público que na Secretaria de Saúde do estado fez história.

“A turma lá fora conhece a gestão de Jhony na saúde como referência. Quando eu fui realizar um mutirão no Recife, enviei a equipe pra conhecer a experiência da Paraíba. Por isso tenho certeza que ele é a melhor opção pra Campina Grande”, enfatizou o recifense.

Jhony agradeceu a presença de João Campos e falando à militância garantiu que a virada já aconteceu: “Vamos fazer a maior gestão da história, acordando cedo e trabalhando muito para resolver os problemas da cidade, transformando a vida das pessoas. A virada já aconteceu e junto com Marinaldo Cardoso, aprovados pelo povo de Campina, no próximo domingo é vitória”.

No evento, o governador João Azevêdo disse que com Jhony Campina terá a experiência de Recife com João Campos.

“O prefeito de Recife é um caso de sucesso, um modelo que precisa ser impresso com Jhony na Prefeitura de Campina Grande, de um prefeito que se dedica integralmente à gestão municipal, não fazendo gestão por WhatsApp, ouvindo as pessoas e entendendo que política é sobre cuidar das pessoas, fazendo parcerias com o governo do estado. É este conceito que queremos para Campina”, afirmou o governador.