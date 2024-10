Marcelo Queiroga: Cícero Lucena envergonha o nome de João Pessoa

Durante o último debate do segundo turno em João Pessoa, promovido pela TV Cabo Branco nesta sexta-feira (25), o candidato das oposições, Marcelo Queiroga (PL) garantiu que, entre diversas ações em favor do usuário de transporte público, vai congelar o valor da passagem durante todo o seu mandato, nos próximos quatro anos, destinando parte do orçamento municipal para o transporte público.

Queiroga afirmou que vai investir em um “novo sistema” de ônibus para a capital paraibana. Como parte de sua solução, propõe destinar entre 1,5% e 2% do orçamento municipal para o transporte público.

Ele ainda afirmou que vai investir em um novo sistema de ônibus para a capital paraibana.

“O atual prefeito prometeu na campanha passada todos os ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado, mas não entregou essa promessa”, lamentou.

O candidato das oposições reiterou que na gestão de Cícero o transporte se manteve caro nos últimos quatro anos e que promessas anteriores de melhoria jamais foram cumpridas.

Ele também se comprometeu a aumentar a integração temporal, retomar a integração física dos ônibus no Terminal do Varadouro, criticando o abandono do terminal na gestão Cícero Lucena.

“Queremos fazer uma intervenção no atual sistema. O esquema concebido na atual gestão só dificulta a vida do cidadão. Cícero aumentou a passagem de R$ 4,20 no início da gestão para R$ 4,90 atualmente. Assumo o compromisso de congelar esse valor na nossa administração”, assegurou o candidato das oposições.

Marcelo Queiroga também garantiu no debate da Globo que uma das prioridades do seu governo é botar um ponto final na corrupção que está instalada na Prefeitura de João Pessoa.

Ele questionou Cícero sobre ações da Polícia Federal que já cumpriram mandados na sua residência, contra a ex-secretária de Saúde, Janine Lucena, e a prisão da primeira-dama Lauremilia Lucena, que segue cumprindo medidas cautelares, entre as quais o uso de tornozeleira eletrônica.

O médico comparou a suspeita de relação com organizações criminosas ao ‘câncer’ e insistiu no questionamento sobre as investigações das relações das mesmas com a administração pública.

“Nosso compromisso é claro: tolerância zero com a corrupção na Prefeitura de João Pessoa, algo que deveria ser obrigação. Eu e Sérgio Queiroz somos gestores públicos com experiência e honestidade. Peço humildemente a você que nos conceda essa oportunidade para a mudança da nossa cidade. O atual prefeito já teve três mandatos e para a nossa tristeza tem envergonhado o nome de João Pessoa nacionalmente, saindo várias vezes no programa Fantástico da Rede Globo. Vote 22 neste domingo e vamos virar essa página”, conclamou Queiroga.

O candidato das oposições também garantiu que vai realizar concursos públicos para contratação de novos médicos e profissionais da Saúde, lamentando ainda o esquema de “fura-fila” na saúde pública municipal, lembrando que a gestão do atual prefeito criou como estrutura de campanha paralela para favorecer a marcação de consultas, exames e cirurgias de pacientes indicados por aliados políticos e que essa prática comprometeu o atendimento para a população em geral, que enfrenta longas esperas pelos serviços de Saúde.