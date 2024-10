Cícero Lucena: “A mobilidade urbana e humana é uma prioridade”

O prefeito de João Pessoa e candidato à reeleição pela coligação ‘João Pessoa no caminho certo’, Cícero Lucena (Progressistas), participou do debate eleitoral da TV Cabo Branco nesta sexta-feira (25), o último antes da eleição deste domingo (27).

Ele destacou propostas para mobilidade urbana, turismo e desenvolvimento econômico da Capital, além de reforçar a importância da parceria que tem com o Governo da Paraíba e o Governo Federal.

“A mobilidade urbana e humana é uma prioridade de uma cidade que está num volume de crescimento como esse nosso. Por isso mesmo é que nós estruturamos um projeto de mobilidade urbana, projeto esse que foi apresentado à Comunidade Europeia, e nós fomos contemplados. Entre apenas sete cidades do mundo, João Pessoa foi contemplada, analisada tecnicamente, com recurso já garantido que já assinei a parte da Prefeitura na Embaixada da França. O Governo do Estado vai entrar com R$ 240 milhões e a prefeitura com R$ 160 milhões”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

Para sua próxima gestão, o candidato do Progressistas projetou novos investimentos e programas para acelerar ainda mais o turismo local, sobretudo com parcerias junto ao governador João Azevêdo.