Aparte: debate em Campina Grande teve pesada troca de farpas

Bruno Cunha Lima: “O médico Pablo Nunes era contratado do Hospital de Trauma e foi demitido porque não aceitou colar um adesivo no carro de sua (Jhony) candidatura”.

Jhony Bezerra: “Bruno, Campina não acredita mais em suas promessas, por isso vai voltar pela mudança”.

São trechos marcantes do debate que a Rede Ita realizou com os candidatos a prefeito de Campina Grande no horário mais convidativo para o eleitor: a partir das 18 horas.

