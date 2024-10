Secretário de segurança fala sobre esquema montado para o segundo turno

Na manhã desta sexta-feira (25), uma reunião foi realizada no Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande, onde autoridades dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário se reuniram para avaliar o esquema de segurança das eleições que ocorrerão no próximo domingo, 27 de outubro.

O encontro contou com a presença de forças de segurança do Estado, juízes eleitorais e a desembargadora Agamenilde Dias, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

O secretário de Segurança Pública da Paraíba, Jean Nunes, destacou que a operação para o segundo turno das eleições será reforçada nos municípios de João Pessoa e Campina Grande, com o objetivo de garantir a segurança e tranquilidade dos eleitores.

“Estamos trabalhando para que o eleitor e a eleitora se dirijam às urnas com tranquilidade e segurança, e que possam exercer seu direito de voto de forma segura e com alegria”, afirmou o secretário.

Nunes ressaltou que, além da presença das forças policiais, haverá uma participação integrada de diversos órgãos, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar e Detran, compondo um aparato de segurança para as eleições nos dois municípios.