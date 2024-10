Presidente do TRE-PB se reúne com forças de segurança de CG

A dois do segundo turno das eleições, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, cumpriu mais uma agenda de trabalho na cidade de Campina Grande, nesta sexta-feira (25).

Desta vez, a presidente do Regional se reuniu com as forças de segurança no Estado, com foco no pleito a ser realizado neste domingo (27) na ‘Rainha da Borborema’.

A integração das forças de segurança faz toda a diferença na realização de uma eleição, segundo declarou a presidente do TRE-PB durante entrevista à imprensa campinense.

“Essa integração já fez toda a diferença no primeiro turno. E, agora, esperamos também realizar neste domingo mais uma eleição com segurança, para que a eleitora e o eleitor possam exercer o direito ao voto com tranquilidade”, acrescentou a desembargadora Agamenilde Dias.

Participaram, também, do encontro de trabalho as magistradas e magistrados Cláudio Pinto Lopes, juiz da 16ª ZE; Daniela Falcão, da 17ª ZE; e Edivan Rodrigues, da 72ª ZE.

Quanto aos representantes das forças de segurança, participaram os coronéis Sérgio e Araújo, respectivamente, comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba, e, ainda, o coronel Ronildo, comandante da operação “Eleições 2024”.

A reunião aconteceu no Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande (CICC).

O CICC, sediado em Campina, atende à região Metropolitana da ‘Rainha da Borborema’, com atuação no fortalecimento da segurança pública, viabilizando a integração da segurança e troca de informações com os centros da Capital e de Patos.