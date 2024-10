No próximo domingo, 27 de outubro, João Pessoa e Campina Grande irão repetir a iniciativa de gratuidade no transporte público municipal durante o segundo turno das eleições municipais. O serviço intermunicipal também será gratuito, mas os eleitores devem apresentar o comprovante de votação para o retorno.

Em João Pessoa, os eleitores irão às urnas para escolher o novo prefeito entre Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL). Para facilitar o acesso às urnas, todas as linhas de ônibus da capital estarão disponíveis gratuitamente, permitindo que passageiros embarquem apenas com o título de eleitor. O embarque gratuito ocorrerá das 6h às 20h, e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) recomenda que os usuários verifiquem as linhas e horários no seu site oficial.

Campina Grande também adotará a gratuidade, que já foi implementada no primeiro turno. A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) confirmou que todas as linhas de ônibus da cidade operarão em horário normal, das 5h até 22h50, sem a necessidade de apresentação de documentos para embarque.

Além disso, o transporte intermunicipal na Paraíba estará disponível gratuitamente, com passagens podendo ser solicitadas a partir de 25 de outubro. Para a passagem de ida, os eleitores precisarão apresentar um documento de identificação com foto e o título de eleitor, enquanto para a volta, será exigido também o comprovante de votação do segundo turno.

A gratuidade no transporte será válida por 24 horas no dia das eleições, e as transportadoras não poderão alterar rotas ou reduzir a quantidade de veículos em operação.

Essas medidas visam garantir que os cidadãos tenham acesso facilitado às urnas, promovendo a participação democrática nas eleições.