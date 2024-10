Mais de meio milhão de eleitores deverão comparecer às urnas neste domingo em João Pessoa

João Pessoa está entre as 15 capitais do Brasil que irão disputar o segundo turno das eleições municipais neste domingo (27), e mais de meio milhão de eleitores deverão comparecer às urnas para escolher o futuro prefeito que irá administrar a capital paraibana pelos próximos quatros anos.

Atualmente, JP conta com 562.612 eleitores aptos a votar nas eleições municipais e é o maior colégio eleitoral do estado, com 1.625 seções distribuídas em cinco zonas eleitorais.

Entre os eleitores, as mulheres continuam sendo a maioria, com 311.607 eleitoras do sexo feminino e 251.005 do sexo masculino.

Os eleitores vão poder escolher entre os candidatos Cícero Lucena, que disputa a reeleição pelo Progressistas na Coligação ‘João Pessoa no Caminho Certo’, reunindo os partidos (PDT / AVANTE / SOLIDARIEDADE / MOBILIZA / DC / AGIR / PSD / REPUBLICANOS / PSB).

Cícero tem como candidato a vice-prefeito, Léo Bezerra do PSB, que esteve na chapa das eleições de 2020. No primeiro turno os dois obtiveram 49,16% dos votos válidos, equivalente a 205.122 votos.

O outro candidato é o ex-ministro da Saúde do governo de Bolsonaro, Marcelo Queiroga, que está na disputa pelo Partido Liberal na Coligação ‘Para Mudar João Pessoa de verdade’ com o partido NOVO. Ele levou a disputa para o 2º turno com 90.840 votos de 21,77% do eleitorado da capital. Queiroga tem como vice o Pastor Sérgio Queiroz (NOVO).

Nas eleições do primeiro turno, dos mais de meio milhões de eleitores, 457.121 exerceram o direito ao voto e houve 109.169 abstenções. Anularam o voto, 24.544 eleitores e 15.343 votaram em branco, representando as duas opções, 8,73% do eleitorado de João Pessoa.