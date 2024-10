Campina Grande é um dos 36 municípios do Brasil que vai decidir o prefeito neste domingo

Campina Grande está entre os 36 municípios brasileiros, que irão definir seu futuro gestor neste segundo turno das eleições, no próximo domingo (27).

O segundo maior colégio eleitoral do estado da Paraíba, conta 295.989 eleitores, que devem ir às urnas escolher entre os candidatos Bruno Cunha Lima (União Brasil), que disputa a reeleição, e Jhony Bezerra, que tem o apoio do governador, João Azevedo, ambos do PSB.

O candidato Bruno Cunha Lima, no primeiro turno das eleições, recebeu 110.807 votos válidos, 48,22 % dos votos do eleitorado campinense e tem como candidato a vice-prefeito, Alcindor Villarim, pelo Podemos.

Ambos representam A Coligação Por Amor a Campina, que reúne os partidos UNIÃO / PODE / AVANTE / MDB / PRD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA).

Já o adversário, Dr Jhony recebeu do eleitorado de Campina Grande, 79.471 votos, ou seja 34.58% do total de eleitores da cidade.

O médico tem como vice, Marinaldo Cardoso, indicado pelo Republicanos e estão na disputa pela Coligação Por uma Campina Campeão, composta pelos partidos REPUBLICANOS / AGIR / PSB / MOBILIZA / PP / PSD.

A Rainha da Borborema, como é conhecida,ganhou 10.969 novos eleitores desde a última eleição municipal em 2020, conforme o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.

Entre seus eleitores, as mulheres continuam sendo a maioria em Campina Grande, com161.691 eleitores do sexo feminino e 134.298 do sexo masculino.

No primeiro turno das eleições, 46.649 eleitores deixaram de votar, ou seja, 15.61% do total do eleitorado municipal.

O percentual de brancos e nulos foi de 8.90%, o equivalente a 22.442 eleitores que fizeram estas opções.