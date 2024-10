Vereador do PT diz que vota em Cícero, mas continuará na bancada de oposição

O vereador Marcos Henriques, único reeleito pelo Partido dos Trabalhadores, disse que vai seguir a resolução do partido e que mesmo fazendo parte da bancada de oposição na atual legislatura, afirmou que votará no prefeito Cícero Lucena (PP) e, caso ele seja reeleito, permanecerá na bancada de oposição.

Ele explicou que o seu posicionamento é para impedir a ascensão do bolsonarismo em João Pessoa, uma vez que o opositor do prefeito neste segundo turno é o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, candidato do Partido Liberal apoiado pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

“Acho que o Bolsonarismo mostrou a sua ineficiência no país. A gente precisa discutir as reais medidas importantes a serem tomadas na nossa cidade e a gente espera continuar com um mandato na mesma pegada, fiscalizando e cobrando uma João Pessoa melhor”, disse.

O vereador se disse ainda muito coerente no seu posicionamento e que não participa do programa de governo do Progressistas e não ocupa nenhum cargo na gestão de Cícero Lucena.

“Cumpro uma resolução que diz que: onde tiver o PL e do outro lado estiver um partido da base aliada do governo Lula, vamos estar apoiando. É isso que eu tenho feito, tenho pedido voto a Cícero Lucena, mas a nossa posição, sem nenhum incoerência é continuar na oposição ao governo”, ratificou.