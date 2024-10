Desembargador Aluízio Bezerra é indicado para o TRE-PB

Durante a 18ª sessão ordinária administrativa, nesta quarta-feira (23), o Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) indicou, por aclamação, o desembargador Aluízio Bezerra Filho para o cargo de Juiz-Membro Substituto do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). A escolha do magistrado ocorreu em razão da renúncia do desembargador João Batista Barbosa, por motivo de foro íntimo.

O desembargador Aluízio Bezerra agradeceu aos membros do Tribunal de Justiça pelo voto de confiança na escolha do seu nome para a Corte Eleitoral.

“É uma satisfação e alegria, porque é uma oportunidade que vou ter de continuar prestando os meus serviços a nossa Justiça, agora no âmbito eleitoral”, ressaltou.

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, ao parabenizar o desembargador Aluízio Bezerra, ressaltou que ele trará sua competência e experiência para contribuir significativamente com a Corte Eleitoral do Estado.

Atualmente, a Corte Eleitoral é composta ainda pelos desembargadores Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, vice-presidente e corregedor, como membro efetivo, e pelo desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, como membro suplente.