Seguindo o mesmo padrão executado no 1º turno, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu a operação especial de trânsito para o próximo domingo (27), dia da votação do 2º turno. Serão mantidos seis pontos de interdição em locais estratégicos para a tranquilidade do pleito. A Semob-JP designou 80 agentes de mobilidade que estarão distribuídos nos locais com mais demanda de trânsito para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego.

Locais de bloqueio

Estarão com trânsito restrito pelos agentes da Semob-JP os arredores do Fórum Eleitoral, no bairro de Tambiá; do Tribunal Regional Eleitoral, no Centro; Casa Pequeno Davi, Roger; do IFPB (antigo Cefet), em Jaguaribe; do Colégio Olívio Ribeiro, nos Bancários, e do Colégio Oscar de Castro, em Cruz das Armas.

Além dos bloqueios, haverá monitoramento constante e intervenções, caso necessário, nos colégios Oscar de Castro, José Lins do Rego, AZ e Alice Carneiro, Leonel Brizola, Meta e Master.

Em todos os pontos, haverá bloqueios ou implantação de sentido único de circulação de tráfego que serão acompanhados e orientados por agentes de mobilidade, já a partir das 6h.

“Somados às equipes em campo, agentes vão monitorar pelas câmeras do nosso Centro Operacional de Trânsito e Transporte e CICC da Secretaria de Segurança Pública, para eventuais ocorrências que prejudiquem a votação. É importante que os eleitores vão aos locais de votação com antecedência para evitar transtornos por conta da grande movimentação, contribuindo na celeridade deste processo democrático. Nossa expectativa é a melhor possível de que tudo transcorra dentro do esperado e a segurança viária seja mantida na cidade”, destacou o superintendente de Mobilidade Urbana, Expedito Leite Filho.

O diretor de operações da SemobJP, Sandersosn Cesário, explica que nos trechos, será autorizada apenas a circulação de veículos para moradores locais, viaturas caracterizadas, pessoas com deficiência que vão votar e servidores à serviço do pleito eleitoral.

“Nossas equipes estarão atentas, fiscalizando toda a cidade e, ainda, em pontos específicos, justamente para garantir o acesso de todos aos locais de votação da forma mais tranquila possível. Também colocamos à disposição do cidadão o número 98760-2164, entre 6h e 00h, para que envie mensagens e possa nos acionar em casos de urgência”, disse o diretor.

A orientação da Semob-JP é que os eleitores procurem votar em horários alternativos, evitando os períodos de grande movimentação, que geralmente ocorrem entre 8h e 9h da manhã e entre 16h e 17h.

Confira abaixo os pontos de interdição:

Fórum Eleitoral – A partir das 6h, haverá o isolamento total da Rua Prof. Batista Leite. Na Rua Dep. Odon Bezerra haverá isolamento das vagas de estacionamento localizadas entre a Fundação de Atendimento Comunitário (FAC) e a Secretaria Municipal de Turismo (Setur), direcionando o uso para veículos do TRE.

TRE – A partir das 6h, haverá a interdição da Avenida Princesa Isabel com a Avenida Monsenhor Walfredo Leal. Na Avenida Pedro I, a faixa da esquerda estará isolada e a da direita, livre para circulação.

IFPB – A partir das 6h, será bloqueada a Avenida 1º de Maio, no trecho entre as ruas Generino Maciel e Carmelo Rufo.

Colégio Papa Paulo VI – A partir das 6h, será bloqueado o trecho da Avenida José Tavares localizado entre as avenidas Cruz das Armas, Centenário e Benjamim Lira.

Colégio Olívio Ribeiro Campos – A partir das 6h, será implantada mão única de circulação na Rua Esmeraldo Gomes Vieira.

Casa Pequeno Davi – A partir das 6h, será bloqueado o trecho em frente a instituição na Rua João Ramalho no Roger.

Transporte público – Conforme já divulgado pela Semob-JP, a operação do transporte público na Capital para o 2º turno do pleito, contará com todas as linhas de ônibus em circulação e gratuidade da tarifa para passageiros, entre 6h e 20h, portando Passe Legal e Título de Eleitor, seguindo decreto de nº 10.772, publicado no Diário Oficial no último dia 1º de outubro, que teve como base recomendação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).