Presidente do PL em Campina silencia sobre o 2º turno das eleições

A presidente da comissão municipal provisória do Partido Liberal em Campina Grande, médica Annelise Meneguesso, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o segundo turno das eleições para prefeito, apesar do apoio da direção estadual à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima (UB).

*Fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

