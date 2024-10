Pesquisa do Instituto Quaest para prefeito de São Paulo

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) aponta que Ricardo Nunes (MDB) tem 44% das intenções de voto no segundo turno da disputa para a Prefeitura de São Paulo.

Segundo o levantamento, Guilherme Boulos (PSOL) registra 35%.

A pesquisa Quaest ouviu 1.200 pessoas presencialmente de 20 a 22 de outubro e foi encomendada pela TV Globo.

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral tem número SP-06257/2024. O nível de confiança é de 95%.

De acordo com a pesquisa, 19% indicaram votar branco, nulo ou que não votaria. Indecisos somam 2%.

Na pesquisa estimulada, enquanto o levantamento da Quaest apresenta aos entrevistados os nomes dos candidatos e as opções “branco/nulo” e “não votaria”, o questionário da pesquisa Datafolha apresenta apenas os nomes dos candidatos (com revezamento entre o primeiro e o segundo a ser lido a cada entrevista).

A votação do segundo turno será neste domingo (27).

Se no levantamento desta semana a diferença entre Nunes e Boulos é de 9 pontos percentuais, no da semana passada era de 12 pontos, segundo a Quaest.

A pesquisa anterior apontava Nunes com 45% das intenções de voto e Boulos com 33% —19% indicaram votar branco, nulo ou que não votariam, e outros 3% se disseram indecisos.

Na pesquisa espontânea do levantamento divulgado nesta quarta, aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores pelos entrevistadores, Nunes registra 36% e Boulos, 28%. Indecisos somam 27%. Já brancos, nulos ou que não votariam, 8%.

Sobre a decisão de voto, a pesquisa da Quaest aponta que 79% dos eleitores paulistanos consideram que a escolha do candidato já é definitiva. Para 20%, ainda existe a chance de mudar de ideia até o dia da eleição.

Em relação aos eleitores que votaram no influenciador Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno do pleito na cidade de São Paulo, 79% deles dizem que irão votar em Nunes, contra 7% que pretendem votar em Boulos.

Já entre os eleitores de Tabata Amaral (PSB), 62% deles escolhem o deputado do PSOL, enquanto 19% dizem que pretendem votar em Nunes.

Em nota, a campanha de Boulos disse que “as últimas pesquisas mostram que estamos crescendo”.

“O cenário está aberto, com 27% dos eleitores indecisos. Eleição se decide nos últimos dias, na reta final, e nós acreditamos na virada”, afirmou.

Já a campanha de Nunes disse ver o resultado da pesquisa “com humildade e confiança no trabalho que foi, está e será feito pela cidade de São Paulo”.

*TAYGUARA RIBEIRO/folhapress