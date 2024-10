João Pessoa mantém ônibus gratuito para as eleições

Assim como aconteceu no primeiro turno das eleições 2024, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), com base em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), manterá todas as linhas de ônibus em circulação com embarque gratuito, no próximo domingo (27), quando ocorrerá o segundo turno do pleito eleitoral.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, a medida é observada pela gestão municipal com naturalidade, tendo em vista que já vem sendo adotada nos últimos pleitos eleitorais na capital paraibana.

“Não há dúvidas de que ofertar todas as linhas de ônibus e gratuitamente à população, em um dia tão importante como esse, demonstra o compromisso com a participação popular neste processo democrático essencial para todos”, destacou.

Para embarcar nos ônibus garantindo a gratuidade da tarifa é necessário estar portando o Passe Legal e o título de eleitor, no período entre 6h e 20h, tempo considerado suficiente para seguir viagem ao colégio eleitoral e retornar para casa, tendo em vista que o processo eleitoral tem início às 8h e finaliza às 17h.

Para conferir todas as linhas, horários e itinerários, a recomendação da Semob-JP é que os usuários do transporte público acessem os detalhes no site: portal.semojp.pb.gov.br.

No dia do pleito, agentes de mobilidade também estarão fiscalizando a operacionalidade dos ônibus e, caso seja observada qualquer necessidade de intervenção, as empresas de transporte serão acionadas.

Em caso de urgência, os passageiros também podem acionar o Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT/SemobJP), enviando mensagens no WhatsApp: (83) 98760-2134.