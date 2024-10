Em João Pessoa, Michelle Bolsonaro enfatiza compromisso de Queiroga

A ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro (PL), esteve em João Pessoa, onde participou de dois eventos nesta terça-feira (22), em apoio a chapa das oposições no segundo turno com Marcelo Queiroga (PL) e Sérgio Queiroz (Novo).

Na capital paraibana, ela participou de um encontro com mães e pais de crianças portadoras de deficiência, na sede da Asplan, no Centro de João Pessoa. O evento contou com a presença do ex-deputado federal paraibano Patrick Dornelles, portador de mucopolissacaridose IV-A, doença rara e degenerativa e da senadora pelo Distrito Federal, Damares Alves, que foi ministra dos Direitos Humanos durante o governo Jair Bolsonaro.

Em seguida, Michelle participou do “Encontrão com a Família”, no Busto de Tamandaré, em Tambaú, onde fez um apelo pela multiplicação de cada cidadão e cidadã em favor da dupla ‘Quero Quero’, Queiroga e Queiroz, até o domingo, 27 de outubro, data do segundo turno.

“Deixei minha filha, minha casa e minha família me aguardando, mas tinha que vir à João Pessoa reforçar a palavra de esperança do nosso presidente Jair Bolsonaro, que também segue na luta em várias cidades do país. Queria pedir que cada um de vocês se multiplique nessa reta final na conquista de mais alguns votinhos para que João Pessoa possa viver a partir do próximo domingo um novo tempo, uma transformação histórica com a vitória de Marcelo Queiroga e Sérgio Queiroz. Busque convencer mais pessoas que ainda não se decidiram ou ainda podem refletir sobre o voto. Eles vão cuidar da população com honestidade, responsabilidade e respeito. Neste domingo, liberte João Pessoa votando 22”, conclamou Michelle Bolsonaro.

Já a senadora pelo Distrito Federal, Damares Alves, registrou o seu apoio pela dupla, assim como pelas esposas de ambos, Simone Queiroga e Samara Queiroz.

“Quero deixar registrado João Pessoa o meu imenso carinho por essas duas mulheres, Simone Queiroga e Samara Queiroz, é uma amizade tão grande que, ainda que eu não gostasse dos dois maridos, eu apoiaria eles só por causa delas. Eu os conheço de perto, trabalharam muito no governo Bolsonaro e fizeram muito pelos portadores de deficiência. Vamos eleger essa dupla no próximo domingo e escrever uma nova página na história dessa cidade”, exaltou Damares Alves.

Já Marcelo Queiroga destacou que ele e seu companheiro de chapa, Sérgio Queiroz, terão um carinho pelos portadores de deficiências e de doenças raras na gestão municipal.

“Eu fiz como ministro de Saúde, Sérgio fez na equipe do Ministério da Cidadania, mas juntos na Prefeitura de João Pessoa faremos muito mais pelos portadores de deficiências e de doenças raras, assim como pela população mais carente, porque somos sensíveis e respeitamos as pessoas que mais precisam de apoio”, ressaltou Queiroga.

Além dos candidatos Marcelo Queiroga (PL) e Sérgio Queiroz (Novo), participaram dos dois eventos com Michelle Bolsonaro, o deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL), o deputado estadual Wallber Virgolino (PL), os vereadores Carlão pelo Bem (PL), Coronel Sobreira (Novo), o vereador eleito Fabio Lopes (PL), além das presidentes estadual e municipal do PL Mulher, Simone Queiroga e Nayanne Pontes, da presidente do PL Mulher de Cabedelo, Walkiria Rocha, e da representante do Partido Novo Mulher da Paraíba, Samara Queiroz.