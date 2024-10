Veja alguns momentos do debate entre Bruno e Jhony na Rede Ita

Na noite da última segunda-feira, os candidatos a prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima (UB) e Jhony Bezerra (PSB) participaram de um debate na Rede Ita, antiga TV Itararé, canal 18.1, com a mediação do jornalista Arimatéa Souza.

Veja abaixo alguns dos momentos marcantes e de maior repercussão do evento.

“O seu problema não é de ficha de nascimento, é de falta de honestidade”, diz Bruno contra Jhony

Jhony acusa Bruno de desapropriações abaixo do valor para ampliação do Parque do Povo

Bruno questiona Jhony sobre operações policiais: “Na minha casa não aparece carro preto”

Em debate na Rede Ita, candidatos divergem sobre pesquisas eleitorais

Jhony: “A STTP hoje serve como uma fábrica de multas”

Bruno acusa Jhony em debate: “Sua campanha é mentirosa”

