Na noite desta segunda-feira, 22 de outubro, o debate promovido pela Rede Ita entre os candidatos à prefeitura de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB) e Jhony Bezerra (PSB), acirrou os ânimos em torno de temas sensíveis, como a origem dos candidatos e a gestão pública. A troca de acusações marcou o encontro, com ambos os postulantes ao cargo fazendo críticas.

Jhony Bezerra, ao ser questionado sobre o seu envolvimento com Campina Grande, rebateu as críticas de Bruno Cunha Lima, que o acusa de ser um “forasteiro” e de não ter vínculos com a cidade.

“A sua campanha tem feito acusações gravíssimas contra a minha pessoa, de ser forasteiro. Eu não vejo problema nisso. De fato, você atinge não só a mim, mas a vários forasteiros que escolheram Campina para viver, inclusive o Dalton Gadelha, vindo de Sousa, que é um dos proprietários dessa emissora. Você eleito vai governar só para os 100% Campina?”, questionou Jhony.

Em resposta, Bruno alegou que não ataca a origem de Jhony, mas sua forma de conduzir a campanha e suas propostas para a cidade.

“O seu problema não é de registro de nascimento. O seu problema é de ficha corrida. O seu problema não é o fato de você não ter nascido em Campina. O seu problema é você não ser honesto na sua campanha, nas suas propostas. Você nem conhece a cidade. Você nem conhece a realidade administrativa de Campina. Você não conhece as pessoas. Você se vende como um gestor, mas passou um ano e seis meses como secretário, e no tempo que foi diretor do Hospital de Clínicas, o muro daquele hospital caiu e ficou quase nove meses sem que se colocasse um tijolo. Suas primeiras contas, quando secretário, apontam mais de 30 irregularidades, com mais de 12 milhões de reais sem comprovação de gastos e licitações realizadas”, apontou.

Em sua réplica, o candidato socialista contra-atacou afirmando que Bruno não conseguiu cumprir compromissos importantes em áreas como educação.

“Você fez uma campanha, sim, de xenofobia contra mim e atingindo pessoas que não são de Campina Grande. O mote de sua campanha é 100% Campina. O que quer dizer 100% Campina? Que só presta quem nasceu 100% em Campina?”, retrucou Jhony, acrescentando que Campina é uma cidade plural.

Na tréplica, Bruno Cunha Lima esclareceu o que ele entende por “100% Campina”. “Com relação ao fato de ser 100% Campina, é 100% de compromisso com Campina. Seu compromisso é com Adriano Galdino, com Moreno Gaudino, com João Azevêdo, com quem quer que seja, só não é com a cidade de Campina Grande. O meu compromisso é com Campina. Campina sabe disso, porque sempre foi assim”, finalizou.

Assista o embate entre os postulantes: