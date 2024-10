O debate promovido pela Rede ITA, na noite desta segunda-feira, 22 de outubro, entre os candidatos à prefeitura de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), que busca a reeleição, e Jhony Bezerra (PSB), que coloca seu nome pela primeira vez na disputa, foi marcado por acusações diretas, principalmente sobre a gestão de desapropriações para a ampliação do Parque do Povo. Jhony Bezerra criticou a conduta de Bruno em relação a uma desapropriação envolvendo um morador idoso da cidade.

Ele abriu o ataque ao citar o caso de Antônio Miranda Filho, um senhor de 98 anos, morador da Rua João Moura, que, segundo ele, foi prejudicado no processo de desapropriação.

“Antônio Miranda Filho, 98 anos, é morador da Rua João Moura, que simplesmente não recebeu a indenização da sua casa. Sabe onde ele está morando agora? Em Recife. Ele não aceitou o valor e sabe o que você fez? A sua procuradoria diminuiu ainda mais o valor porque ele reclamou. Essa é a forma como você faz gestão, com arrogância, tratando o senhor de 98 anos dessa forma, que hoje tá morando com os familiares em Recife, porque não tem onde morar. Você foi lá, Bruno, e destruiu a casa desse cidadão, porque ele não aceitou o valor. Você desapropriou pelo valor menor do que ele tinha pedido no primeiro momento”, acusou Jhony.

Em sua resposta, Bruno Cunha Lima defendeu-se e contestou as afirmações feitas por Jhony, alegando que as desapropriações foram justas e acordadas.

“Eu não concordo com você que os valores foram abaixo do mercado. Se fossem abaixo do valor de mercado, você teria visto manifestações, porque ninguém vai querer perder os seus imóveis, ninguém vai sair de casa sem imposição. Não houve ação judicial para tirar ninguém de casa. Todo mundo saiu de forma pacífica, acordada, com contratos assinados, e se pagou um valor justo, nem a mais, nem a menos”, afirmou Bruno.

Bruno reforçou que o processo foi transparente e que a ampliação do Parque do Povo foi um sucesso.

Assista: