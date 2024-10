Jhony: “A STTP hoje serve como uma fábrica de multas”

Durante o debate promovido pela Rede ITA nesta segunda-feira (21), o candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (União Brasil), iniciou sua fala questionando o seu adversário, Jhony Bezerra (PSB), sobre o impacto da iluminação pública em Campina Grande.

“A iluminação em LED tem um impacto direto na vida das pessoas, especialmente no que diz respeito à sensação de segurança, qualidade, conforto e bem-estar. Campina tem mais de 40 mil pontos de iluminação pública, sendo mais de 22 mil deles em LED, apenas nesses três anos, incluindo um período de pandemia”, afirmou.

Em resposta, o candidato Jhony Bezerra (PSB) criticou duramente a gestão de Bruno, afirmando que “hoje a STTP serve como uma fábrica de multas”.

Segundo Jhony, as câmeras instaladas pela prefeitura estão sendo usadas exclusivamente para arrecadar dinheiro por meio de multas que, segundo ele, servem para o pagamento da folha de pessoal.

“Estão multando o trabalhador de Campina Grande para fazer dinheiro, porque Bruno está pegando esse dinheiro de multa e pagando folha de pessoal. Essa folha cresceu nos últimos meses de campanha. Ele está usando o dinheiro do seu suor para pagar cabo eleitoral”, denunciou.

Jhony também criticou a falta de investimentos na periferia da cidade em termos de iluminação pública e segurança.

“Campina Grande vive na escuridão. A iluminação só está no centro da cidade, não vai para a periferia. Ele (Bruno) não foi ao Mutirão, onde está às escuras, e nem na zona rural. Melhorar a iluminação, principalmente nos bairros mais afastados”, afirmou o candidato, reforçando que, se eleito, sua gestão daria prioridade à valorização da Guarda Municipal e à melhoria das condições de trabalho desses profissionais.

Bruno rebateu afirmando que as críticas de Jhony não condizem com a realidade, mencionando que mais da metade da iluminação da cidade já está com LED.

Ele ainda reforçou que “áreas periféricas como Catingueira, Novo Horizonte e Jardim Continental já estão 100% iluminadas com LED”.

Veja confronto entre os candidatos:

*Vídeo: Rede Ita