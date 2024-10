Os candidatos Bruno Cunha Lima (UB) e Jhony Bezerra (PSB) disputam, em segundo turno, o aval da população para comandar a Prefeitura de Campina Grande a partir de janeiro de 2025. Para isso, até o dia 27 de outubro, data da votação, esses prefeitáveis promovem e participam de uma série de atividades e ações de campanha, em busca da preferência do eleitor.

Confira, por ordem alfabética e considerando o nome de registro escolhido por cada um para a urna eletrônica, a agenda dos dois candidatos para esta terça-feira (22).

Bruno Cunha Lima (UB):

8h: cumpre agenda administrativa.

11h15: participa de debate em emissora de TV.

14h: participa de reunião com a equipe de campanha.

15h44: participa de carreata no Portal Sudoeste, Acácio Figueiredo, Major Veneziano, Bairro das Cidades, Catingueira e Três Irmãs.

20h: cumpre agenda interna.

Dr. Jhony (PSB):

10h40: participa de debate em emissora de TV.

15h: participa de caminhada no bairro das Malvinas.

17h: participa de caminhada no bairro Santa Rosa.

20h: participa de reunião com a equipe de campanha.

22h: gravação para o guia eleitoral.