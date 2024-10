Presidente do TRE-PB se reúne com juízas e juízes de Campina Grande

A seis dias das eleições do segundo turno, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, voltou a cumprir agenda de trabalho em Campina Grande, nesta segunda-feira (21). Após encontro com chefes de cartórios, na semana passada, desta vez a presidente do Regional se reuniu com juízas e juízes das três zonas eleitorais do Município (16ª,17ª e 72ª).

Participaram do encontro de trabalho os magistrados Cláudio Pinto Lopes, juiz da 16ª ZE; Daniela Falcão, da 17ª ZE; e Edivan Rodrigues, da 72ª ZE. Foi registrada, também, a presença da juíza Anna Christina Penazzi, que atuou como juíza auxiliar no primeiro turno, realizado no último dia 6.

A reunião aconteceu no auditório do Fórum Eleitoral de Campina. Na abertura do evento, a presidente do Regional fez uma explanação sobre a expectativa da Justiça Eleitoral ante a proximidade da eleição do segundo turno em Campina. A reunião teve seguimento com debate sobre as ações e preparativos do pleito, que acontece no próximo domingo (27).

Agenda em Campina

A agenda em Campina Grande, neste segundo turno, teve início na última sexta-feira (18), ocasião em que a presidente do regional participou de reunião com os chefes de cartórios das zonas eleitorais da ‘Rainha da Borborema”. Nesta segunda (21), o encontro foi com magistrados e, na nesta sexta-feira (25) haverá reunião com as forças de Segurança.

Assessores

A reunião contou, também, com a presença de auxiliares da presidência do Tribunal Regional Eleitoral: Andréa Ribeiro de Gouvêa, diretora-geral do TRE-PB; Márcia Queiroga, chefe de Cerimonial; e Valter Nogueira, assessor de Comunicação.