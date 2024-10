Jhony visita Galante e assume compromissos com o distrito

No último sábado, no distrito de Galante, Dr Jhony (PSB) e Marinaldo Cardoso caminharam com moradores.

Na ocasião, Dr Jhony reafirmou seu compromisso com o distrito, destacando as propostas voltadas à agricultura, assistência social e turismo.

“Temos ações e projetos voltados ao homem do campo, incentivo à agricultura como geradora de emprego e renda, o funcionamento de cozinha comunitária junto a outras políticas de segurança alimentar, transporte público eficiente e a descentralização do São João”, assinalou o prefeitável.

Em relação ao turismo, Dr Jhony enfatizou que o potencial de Galante está sendo relegado, mas em sua gestão vai finalmente ter a atenção que merece.

“Com a integração dos distritos e da zona rural ao sistema de transporte público e outras ações que pensamos para cada distrito, Galante vai ter a estrutura e a programação necessária a atender um fluxo turístico capaz de gerar renda e desenvolvimento”, garantiu o socialista.

Além destes pontos, ele também disse que pretende criar complexos poliesportivos com miniquadras, pistas de caminhada e academias públicas.

“O esporte é fundamental para a saúde física e mental dos nossos jovens e da população em geral. Vamos sempre ter atenção e ação voltadas a contemplar as pessoas nesta área”, finalizou.

*Com informações da Ascom