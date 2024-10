Jhony e João Azevedo comandaram carreata em Campina Grande

O prefeitável Jhony Bezerra (PSB) comandou, neste domingo, uma carreata que percorreu diversas ruas de Campina Grande.

Da concentração às 8h40 até o encerramento com um comício no bairro do Catolé, o evento em sua totalidade se estendeu por quase 15 horas.

A carreata contou com a presença do governador João Azevêdo.

João Azevêdo disse que com Dr Jhony eleito as parcerias entre a gestão estadual e o município serão ampliadas: “Campina Grande escolheu Jhony e Marinaldo, e com eles Campina pode e vai ter ainda mais parcerias. Vamos a uma grande vitória”.

De acordo com Dr Jhony, Campina Grande deu o primeiro recado e agora está sinalizando com o segundo: “Campina não tem dono! A situação disse que não iríamos chegar ao segundo turno, mas a população de Campina Grande é livre e já decidiu que quer um gestor pra trabalhar de verdade e mudar esta realidade que tem atrasado a cidade economicamente e dificultado a vida dos mais humildes. Estou aqui para representar vocês que clamam por mudança. Vamos ganhar esta eleição com a força do povo e a vontade de Deus. À vitória!”.

Ao longo do percurso, estiveram presentes o vice-governador Lucas Ribeiro, os deputados federais Hugo Motta e Murilo Galdino, ambos do Republicanos, Aguinaldo Ribeiro (PP), Gervasio Maia (PSB).

Os prefeitáveis do primeiro turno que aderiram: deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB), o ex-secretário Executivo de Inovação, André Ribeiro (PDT), o professor Nelson Júnior (PSOL), bem como deputados estaduais, secretários de Estado, vereadores de mandato, reeleitos, eleitos, suplentes e lideranças políticas que aderiram e os que integram o arco de alianças que dão sustentação de Dr Jhony neste segundo turno.