Debate na Rede Ita: Jhony e Bruno trocam farpas e ofensas

Um debate com troca de farpas e até de ofensas pessoais.

Foi assim o evento que a Rede Ita (canal 18.1) promoveu na noite desta segunda-feira, envolvendo o prefeito e candidato à reeleição Bruno Cunha Lima (União Brasil) e Jhony Bezerra (PSB).

Além de temas recorrentes em outros debates, como educação e saúde, o Maior São João do Mundo e expansão do Parque do Povo, entre outros, foram abordados pelos dois concorrentes.

A cobertura em detalhes do debate você acompanha nesta terça-feira no noticiário do ParaibaOnline.