Marcelo Queiroga cobra de Cícero promessa não concretizada

O candidato oposicionista no segundo turno em João Pessoa, Dr. Marcelo Queiroga (PL), garantiu durante debate na TV Correio que vai congelar o valor da passagem de ônibus da capital paraibana durante todo o seu mandato, nos próximos quatro anos, destinando parte do orçamento municipal para o transporte público.

Queiroga afirmou que vai investir em um “novo sistema” de ônibus para a capital paraibana.

Como parte de sua solução, propõe destinar entre 1,5% e 2% do orçamento municipal para o transporte público.

“O atual prefeito prometeu na campanha passada todos os ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado, mas não entregou essa promessa”, lamentou Queiroga.

Ele também se comprometeu em retomar a integração física dos ônibus no Terminal do Varadouro – criticando o abandono do terminal na gestão Cícero Lucena.

O médico ainda assumiu o compromisso, durante o debate, de implementar a proposta do ‘Caroninha’, apresentada pelo deputado federal Ruy Carneiro (Podemos), um sistema de transporte interno que circularia nos bairros, aproximando os passageiros de suas linhas principais.

“Queremos fazer uma intervenção no atual sistema. O esquema concebido na atual gestão só dificulta a vida do cidadão. Cícero aumentou a passagem de R$ 4,20 no início da gestão para R$ 4,90 atualmente. Assumo o compromisso de congelar esse valor na nossa administração, chega de encarecer a vida do cidadão”, assegurou o candidato das oposições.

Durante o debate, Dr. Marcelo Queiroga ainda expôs diversas propostas sobre temas referentes ao futuro de João Pessoa, como Saúde, Educação, Meio Ambiente, Infraestrutura, Centro Histórico, Mercados Públicos, Cultura, Artesanato, Turismo, Geração de Emprego e Renda, Corrupção, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.