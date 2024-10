Cícero Lucena: “Estou fazendo um projeto verdadeiramente do futuro”

O prefeito Cícero Lucena (PP), candidato à reeleição, apresentou propostas para educação, mobilidade e emprego e renda durante debate na TV Correio.

“Eu estou fazendo um projeto verdadeiramente do futuro da nossa cidade. Um projeto em parceria com o Governo do Estado, que temos um investimento de R$ 400 milhões. João Pessoa é a capital do Nordeste que mais cresce proporcionalmente. Nós estamos próximos de chegar a 1 milhão de habitantes, portanto temos que fazer um projeto de mobilidade urbana, que seja um projeto para o futuro e não apenas as questões emergenciais. Por isso, é que apresentamos um projeto de mobilidade e a Comunidade Europeia aprovou como um dos projetos do mundo que melhora a qualidade da mobilidade de uma cidade”, disse Cícero.

O prefeito destacou que João Pessoa tem menos de 7% de desemprego, sendo o índice mais baixo da história da cidade.

“Nós temos um programa de financiamento, o Eu Posso, onde financiamos pequenos e micro empresários até R$ 15 mil. Já foram atendidas mais de 3 mil pessoas ou pequenas e micro empresas com financiamento. Nós vamos ampliar esse volume, porque estamos firmando parcerias, inclusive, com o Banco do Nordeste, para que o nosso recurso seja multiplicado por quatro vezes, com o objetivo de atender o maior número possível de pessoas”, declarou o prefeito.

Na educação, Cícero destacou suas realizações e projetou a construção de mais 10 escolas e mais 10 creches em João Pessoa para os próximos anos.

Cícero encerrou sua participação agradecendo ao povo de João Pessoa pela vitória no primeiro turno das eleições.

“Quero agradecer a todos os 205 mil eleitores que saíram das suas casas no primeiro turno e através do seu voto, no gesto de confirmar o 11, dizendo que quer que essa gestão continue para cuidar da cidade de João Pessoa, com eficiência, com capacidade, com trabalho, com dedicação e amor ao próximo. Então, eu quero dizer a vocês que fiquem com a certeza de que você repetindo esse voto e agregando os outros que temos conquistado, João Pessoa está no caminho certo. João Pessoa vai ter um futuro seguro, ter as parcerias com o Governo do Estado e com o Governo Federal”, finalizou Cícero.