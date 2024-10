Prefeitável promove ´caminhada das mulheres´ em bairro campinense

Uma caminhada no bairro do José Pinheiro, que começou de tarde e entrou pela noite desta sexta-feira (18), foi a atividade de campanha do prefeitável campinense Jhony Bezerra (PSB).

A esposa do Dr Jhony, a médica Ravenna Furtado, agradeceu a participação das mulheres: “Obrigada pela presença de vocês e por acreditar e seguir a mudança. Como esposa, garanto que lutarei ao lado de Jhony por cada uma de vocês. Na condição de primeira-dama serei atuante e irei defender uma saúde melhor e uma assistência social e educação que atendam a todas as pessoas com dignidade e eficiência”.

Dr Jhony falou sobre seu compromisso e políticas públicas voltadas às mulheres: “Temos projetos formatados para serem iniciados a partir do dia 1º de janeiro para garantir consultas e exames com qualidade e agilidade, a exemplo de ultrassonografia e mamografias, suporte para gestantes em situação de vulnerabilidade e foco no pré-natal e no primeiro ano da criança. A saúde da mulher será tratada com prioridade”.

De acordo com Dr Jhony, sua gestão vai estimular a autonomia e o protagonismo feminino.

“Vamos disponibilizar linhas de crédito para incentivar o empreendedorismo feminino, e por consequência melhorar a qualidade de vida das famílias, dos filhos e a independência financeira da mulher. Também já assumo o compromisso em garantir que 50% dos cargos de confiança na administração municipal sejam ocupados por mulheres”, garantiu o prefeitável.