Marcelo Queiroga elogia gestão de Luciano Cartaxo

O candidato pelo Partido Liberal, Marcelo Queiroga, que está na disputa pela Prefeitura de João Pessoa no segundo turno das eleições, disse em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (18) que espera também contar com os 49.110 votos dados ao ex-candidato Luciano Cartaxo (PT), que ficou na quarta colocação, com 11,77% dos votos válidos..

Muito embora ciente de que seria impossível uma aliança com o PT, algo descartado em uma Resolução nacional antes do primeiro turno, em ambos os partidos, disse que reconhece na gestão do ex-prefeito Luciano Cartaxo elementos positivos, a exemplo das ciclovias e área da Saúde com a construção de UPAs e a urbanização da Lagoa.

“Ele teve uma gestão profícua e eu quero incorporar essas ações positivas e discutir com o eleitor que votou em Luciano. Por sinal, têm eleitores que votaram com Luciano e que são simpáticos à nossa agenda, a agenda do presidente Bolsonaro, assim como tem bolsonaristas que simpatizavam com as propostas de Ruy Carneiro”, explicou.

Queiroga também aproveitou o momento para fazer críticas ao candidato adversário, Cícero Lucena |(PP), que pleiteia a reeleição. Ele destacou que os eleitores de João Pessoa assistem estarrecidos a um estado de coisas muito graves, a exemplo de facções criminosas indicando pessoas para trabalhar na administração pública municipal.

“Isso não atinge só o Poder Executivo, mas também o Legislativo e vimos com muita tristeza o presidente da Câmara Municipal (vereador Dinho) ser alvo de uma operação da Polícia Federal, que o destituiu da presidência e do seu mandato. São fatos graves que acontecem nesse momento das eleições municipais e que servem de reflexão para cada eleitor da cidade de João Pessoa: se quer continuar com isso ou se quer mudança”, disse.