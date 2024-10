Deputado anuncia visita de Michelle Bolsonaro a João Pessoa

O coordenador regional da campanha do PL, deputado federal Cabo Gilberto, anunciou que a ex-primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, estará novamente em João Pessoa, na próxima terça-feira (22), para ajudar na reta final da campanha do segundo turno do candidato Marcelo Queiroga.

Segundo ele, a agenda ainda não está fechada, mas a data já está confirmada. “Ainda não sabemos sobre os horários de chegada e retorno a Brasília para que possamos desenvolver todo o roteiro da visita da nossa querida ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro”, disse.

Sobre a avaliação da visita do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a João Pessoa nessa quinta-feira (17), o deputado disse que foi muito gratificante e Bolsonaro provou que tem uma popularidade enorme, mas que infelizmente, mais uma vez, foram divulgadas fakes news de que o presidente não teria sido prestigiado pela população.

“Fizemos vários eventos, foram vários pontos de concentração desde o aeroporto, mesmo em horário muito ruim para juntar pessoas, mas elas foram porque gostam do presidente e apoiam a nossa chapa. No bairro de Mangabeira, onde eu moro, foi espetacular a participação do povo e depois saímos em carreata. Foi muito positiva”, destacou.

Segundo ele, Marcelo Queiroga e Sérgio Queiroz vão ganhar dividendos políticos e aumentar o seu número de votos.

Ele criticou ainda o resultado da pesquisa realizada pelo Instituto Quaest e disse que os números apresentados de 30% na preferência do eleitorado não condizem com a realidade das ruas.