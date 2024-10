Cícero Lucena menciona Orla como referência de inclusão

“A Orla de Cabo Branco, uma das mais bonitas do Brasil, é hoje referência de inclusão”, destacou o prefeito Cícero Lucena, candidato à reeleição.

Ele visitou, nesta sexta-feira (18), o Centro de Atendimento ao Turista Adaptado (CAT Adaptado), inaugurado mês passado pela Prefeitura de João Pessoa e que está promovendo o acolhimento de pessoas com deficiência nas mais diversas atividades, entre elas banho de mar.

O prefeito verificou a estrutura construída, os serviços de atendimento, tanto ao turista quanto à população local. E também comemorou o momento que a cidade vive no turismo – com ocupação linear em todas as épocas do ano.

Esse cenário demandou a construção do equipamento, na visão de Cícero, que ainda reforçou que a inclusão é uma política presente em todas as áreas da gestão municipal.

“Através das nossas ruas com calçadas padronizadas, com acessibilidade para o cadeirante e piso tátil para o deficiente visual. A Educação da mesma forma, não só a estrutura física, mas o acolhimento de crianças autistas, com outras síndromes ou deficiência física, assim como o digital, com outros processos que a nossa escola é inclusiva, além das instalações. Então, isso só demonstra que a Prefeitura tem esse olhar e tem essa prática, e nada melhor do que também estarmos oferecendo aqui, na Orla”, afirmou Cícero.

Centro de Atendimento ao Turista Adaptado (CAT Adaptado) – Com investimento de R$ 597 mil, o equipamento conta com estrutura de paredes, painéis, revestimento, coberta, piso, pavimentação, deck de madeira, esquadrias, instalações de água fria, sanitárias e pluviais, equipamento PCD e combate a incêndio.