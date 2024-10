TRE-PB oferece intérpretes de libras para eleitores

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), por meio do Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Diversidade (NAID), oferecerá novamente, no 2º turno das Eleições 2024, intérpretes de libras para auxiliar eleitoras surdas, eleitores surdos ou pessoas com deficiência auditiva a exercerem o direito do voto.

No dia 27 de outubro de 2024, das 8h às 17h, o serviço especializado será oferecido gratuitamente pelo telefone (83) 3512-1500, em João Pessoa e Campina Grande, municípios paraibanos com mais de 200 mil eleitores aptos, que terão o 2º turno.

A ação visa garantir que todos possam exercer seu direito ao voto de maneira acessível e inclusiva, oferecendo uma comunicação efetiva entre a Justiça Eleitoral e as eleitoras e eleitores.

No dia do pleito, chegando uma pessoa surda ao local de votação, necessitando de informações, o coordenador de acessibilidade, auxiliar eleitoral ou mesário, que não souber Libras ou que não consiga entender a informação solicitada pelo eleitor surdo, poderá acionar a Central de Libras e estabelecer uma comunicação com o intérprete de plantão.

A Central de Libras é composta por sete intérpretes de Libras e um coordenador, todos convocados na função de auxiliar eleitoral. A Central funciona no 6º andar do edifício-sede do Regional, na sala da Assessoria de Eleição, Inovação e Inclusão (AEII).

Clique AQUI (https://www.instagram.com/reel/DAoofguMRkp/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==) e assista o vídeo produzido pela Assessoria de Comunicação Institucional e Multimídia (Ascom) sobre a Central de Libras.