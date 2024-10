Vereador do PT anuncia apoio a prefeitável do PSB em Campina

O vereador Napoleão Maracajá (PT) anunciou apoio à candidatura de Dr. Jhony (PSB) e Marinaldo Cardoso.

Com votação expressiva de 3.667 sufrágios, o correspondente a 1,57%, ele disse que Campina precisa mudar e o atual gestor possui um modelo de gestão fracassado que elegeu os servidores como inimigos.

De acordo com Napoleão, os servidores públicos municipais enfrentam a pior gestão: “Campina quer e precisa da mudança, não merece mais o neófito que representa uma oligarquia com quase 50 anos. O tempo não é o problema, mas a falta de eficiência. Campina tem empobrecido com muitas pessoas que não têm o básico do básico. O modelo de gestão do atual prefeito é fracassado e quem sofre é a população. Os servidores nunca viveram um período tão difícil. Não é possível fazer uma boa gestão sem estabelecer o pacto com os servidores. O prefeito elegeu os servidores como inimigos, fazendo uma política de maus tratos aos funcionários. E estou com Jhony porque tenho esperança em suas propostas e cobrarei o cumprimento delas. Somos a maioria esquecida por esta máquina e este gestor que só governa para alguns. Vamos dar uma guinada na história escolhendo o 40 e conversando com as pessoas para que conheçam as propostas de quem representa mudança”.

Dr. Jhony deu as boas-vindas a Napoleão e disse que o servidor será tratado com o respeito que merece: “Os funcionários são o coração da gestão pública, eles lidam diretamente com a população e precisam ser valorizados como profissionais para prestar o melhor serviço ao povo. Diferente do atual prefeito que dispensou mais de 9 mil de modo retroativo e faz contratações de última hora, de modo eleitoreiro. Vamos honrar com cada servidor, garantindo seus direitos e oferecendo qualificação e a valorização que merecem”.

O anúncio contou com a presença do ex-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro; do deputado federal Murilo Galdino; do deputado Inácio Falcão; do secretário de Estado, Tibério Limeira; e lideranças do time da mudança.

*Com informações Ascom