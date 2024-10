Veneziano explica em vídeo a neutralidade no 2º turno em João Pessoa

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) divulgou um vídeo em seu Instagram explicando a decisão de neutralidade do MDB no segundo turno das eleições em João Pessoa.

Segundo ele, o partido ouviu suas lideranças e optou por dar liberdade aos seus membros para decidirem suas posições.

“Com todo o respeito à figura do ex-ministro Marcelo Queiroga, ele representa tudo aquilo que é antagônico aos nossos conceitos do MDB”, afirmou o senador.

Sobre as opções restantes, Veneziano disse que o partido escolheu “dar completa autonomia e livre decisão aos nossos integrantes”.

O senador reforçou que a decisão foi tomada com apoio de lideranças como o presidente Lula e Gleisi Hoffmann.

Veja o vídeo:

*Vídeo: Reprodução/Instagram