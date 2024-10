Prefeito do Recife envia mensagem de apoio a Jhony Bezerra

João Campos (PSB), prefeito do Recife (PE), enalteceu a capacidade de trabalho de Dr Jhony e a parceria dele com o Governo do Estado, considerando como a melhor opção para o desenvolvimento Campina Grande.

Em mensagem enviada para o candidato a prefeito, o reeleito prefeito da capital pernambucana com quase 80% dos votos válidos expressou sua preferência para o companheiro de partido.

“Passando aqui pra deixar o meu abraço ao companheiro de partido Jhony Bezerra, candidato a prefeito. Quero externar o nosso apoio, o nosso partido está unido em torno da sua candidatura, entendendo que é a melhor opção pra Campina Grande, alguém que tem a capacidade de trabalho e de cuidar”, comentou Campos.

João Campos citou a importância da aliança com Governador do Estado e reafirmou seu apoio.

Dr Jhony agradeceu o apoio de João Campos e disse que está disposto a unir forças para impulsionar o crescimento e destaque regional de Campina.

“Tenho certeza que Campina Grande, com uma gestão alinhada com o Governo da Paraíba e com as gestões progressistas do Nordeste, vai crescer cada vez mais. Obrigado, João. Vamos juntos trabalhar pelo desenvolvimento de Campina, da Paraíba, do Recife e do nosso Nordeste”, disse o prefeitável socialista.

*com informações ascom

*Vídeo: Ascom