Nilvan Ferreira entra com ação na Justiça Eleitoral contra chapa eleita em Santa Rita

As eleições do município de Santa Rita, localizada na região metropolitana de João Pessoa, vão se estender por mais um pouco. É que o ex-candidato a prefeito da cidade, o radialista Nilvan Ferreira (Republicanos), entrou com uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral nessa quarta-feira (16) contra a chapa a eleita apoiada pelo atual prefeito Emerson Panta (PP).

Conforme a defesa de Nilvan Ferreira, houve um claro desequilíbrio no pleito com uma prática reiterada de abuso de poder econômico, de abuso de poder político, que contribuíram com a eleição do candidato a prefeito Jackson Alvino e o vice, Ednaldo do Edilícia, ambos do Progressistas.

Um dos pontos considerados pela defesa de Nilvan foi em relação à quantidade e a forma como foram feitas as contratações de prestadores de serviço e as nomeações, no ano eleitoral, pelo prefeito Emerson Panta, que já foi denunciado pelo Ministério Público por crime de responsabilidade.

Foram colocadas na Prefeitura mais de 2.320 pessoas por contrato de excepcional interesse público, conforme a defesa de Nilvan Ferreira, considerada ilegal pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. De julho de 2023 a julho de 2024, há uma diferença de mais de 770 novos servidores.

“O Tribunal de Contas emitiu dois alertas de que essas contratações ilegais teriam um impacto no processo eleitoral e mesmo assim as contratações continuam”, explicou o advogado Ravi Vasconcelos

Ainda conforme a defesa, isso demonstra que a diferença de votos que foi de apenas 1,94% , ou seja de 1.535,do eleitorado de Santa Rita, que houve uma alteração grave pela forma de gestão do prefeito Emerson Panta em prol da candidatura de Jackson Alvino.