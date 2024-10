TRE prepara urnas para o segundo turno na Paraíba

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) começou nessa terça-feira (15) a preparação das urnas para o segundo turno das Eleições Municipais de 2024, que acontece no dia 27 de outubro para definir o prefeito dos próximos quatro anos em João Pessoa e em Campina Grande. Na capital, a ação é realizada no Núcleo de Voto Informatizado (NVI), localizado na Av. Hilton Souto Maior, s/n, no bairro do José Américo e em outros quatro NVIs.

A preparação das urnas diz respeito à geração das mídias. Nos dias 16, 17 e 18 de outubro em João Pessoa e, em Campina Grande, nos dias 16 e 17 de outubro, os cartões de memória de carga, de votação e de resultado que foram preparados começam a ser inseridos na urna eletrônica. Após as urnas prontas, a distribuição acontecerá a partir do dia 24 de outubro a depender das zonas eleitorais.

Esse procedimento vai atender a capital que possui 216 locais de votação, com 1652 seções distribuídas em cinco ( 01, 64, 70, 76 e 77) zonas eleitorais para atender 566.293 eleitores aptos, tendo o maior número de eleitores do estado. Já o município de Campina Grande possui 298.896 eleitores aptos, divididos em 124 locais de votação, nas 931 seções, que pertencem às três ( 16, 17 e 72) zonas eleitorais.

Segundo a Constituição de 1988, nos arts. 28, 29, inciso II, e 77, o segundo turno acontece em municípios com mais de 200 mil eleitores, pelo critério da maioria absoluta de votos, sendo necessário o candidato obter mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos), e não somente ter mais votos que os demais candidatos.