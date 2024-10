O presidente estadual do MDB na Paraíba, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), anunciou nesta quarta-feira (16) que a posição do MDB paraibano em relação ao 2º turno das eleições municipais em João Pessoa é de “livre escolha” para os filiados do partido. Com isso, os emedebistas pessoenses ficarão à vontade sobre em quem votar para prefeito.

A decisão foi tomada após Veneziano manter conversas, em Brasília, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann; e com o ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. Além disso, como presidente estadual do MDB-PB, Veneziano disse que ouviu todos os que participaram do processo eleitoral no 1º turno, quando o partido indicou a filiada Amanda CSI para compor a chapa ao lado do candidato Ruy Carneiro.

Ele lembrou que, em João Pessoa, o MDB reelegeu o vereador Milanez Neto, e agradeceu aos que participaram e colaboraram para que, em toda a Paraíba, o MDB pudesse alcançar resultados que reposicionaram a legenda, com a eleição de 23 prefeitos, 32 vice-prefeitos e mais de 250 vereadores.

Veneziano lembrou que para este 2º turno em João Pessoa, o partido teria três opções. A de apoio ao candidato Marcelo Queiroga foi logo descartada.

“Com todo o respeito à figura do ex-ministro Marcelo Queiroga, ele não poderia contar com nossa participação. Ele tem o respeito e o reconhecimento pessoal, mas representa, ao lado de seu grupo, tudo o que é antagônico aos conceitos do MDB, aos nossos posicionamentos e à defesa intransigente que nós fazemos, ao lado do presidente Lula, pela nossa democracia, pelas nossas instituições, por políticas públicas sociais e por desenvolvimento econômico”.

As outras opções. Lembra Veneziano, seriam a de apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena ou dar autonomia e livre decisão aos integrantes, correligionários e simpatizantes do MDB.

“E foi esta a opinião que prevaleceu, a de que o MDB, diante desse cenário posto, dê aos seus defensores, àqueles que participaram do processo e que têm o entendimento da realidade local, a livre decisão de fazerem as suas escolhas. Esse é o nosso sentimento e é em respeito aos princípios que sempre caracterizaram o MDB, de poder democratizar e coletivizar as nossas decisões, que o partido tem se mostrado crescente e haverá de continuar a ser essa legenda em nosso país”.