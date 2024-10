Ex-candidatos do PDT, PCdoB, PT e Psol se agregam à campanha de Jhony

O prefeitável Jhony Bezerra e seu vice Marinaldo Cardoso reuniram nesta quarta-feira (16) 40 consideradas novas adesões de lideranças políticas de partidos que não estavam na Coligação Por uma Campina Campeã, formada por PSB, Republicanos, Agir, PP, Mobiliza e PSD.

“São pessoas novas que chegam convencidas pela nossa mensagem, pelas propostas e o desejo de mudança da atual realidade da cidade, que está penalizando as pessoas que mais precisam e a classe produtiva. Campina Grande precisa de um choque de gestão e nós temos planejamento e determinação para mudar este cenário e promover desenvolvimento social e econômico. Com esta equipe que ama Campina vamos conseguir a vitória”, declarou Dr Jhony.

Com o reforço do PCdoB, PSOL, PT, PV, Rede e de vereadores do Avante, Solidariedade e MDB, Dr Jhony e Marinaldo avançam com adesões que ultrapassam novas 40 lideranças.

*Confira os candidatos a vereador que aderiram à candidatura de Dr Jhony neste segundo turno, conforme a assessoria do candidato.

– PCdoB: Mariana de Azevedo, Peba, Odair Clementino, Nilda de Bodocongó, Rei dos Cornos, Toinha da Vila Cabral.

– PDT: Leda Araújo, Simone Di Pace, Renato Cabral, Débora Brito, Sheyla Campos, Sargento João, Edilene Guedes, Reinaldo Peba, Solange, Mairon da Saúde, Ari do Cartório, Tia Albanita, Nildão da Cagepa, Psicóloga Armênia, Sargento Ivaldo, Ivanildo Guedes e Dr Mariano.

– PT: Nilda Câmara, Salles, Mário Victor, Antônio Ceará, Karla, Evandro Enfermeiro, Jackie, Mauro Plácido e Zé Barbosa.

– PSOL: Sizenando e Coletiva da Educação com Araújo, Lucas e Ivone, Gustavo e Alex, Victor Miguel, Rejane Maria Sol, Solange, Valkdenio Rocha e Magna Martins.

– UP: Cleber Gordiano, Jay Dantas e Jipinho do Sindicato.

– Wellington Maravilha (Solidariedade)

– Hélio Marques (Avante)

