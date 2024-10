Reportagem do jornal O Estado de São Paulo mostra, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral, que 2.771 candidaturas que receberam mais de R$ 1 mil do Fundão Eleitoral e do Fundo Partidário para cada voto que conquistaram.

Nenhum desses candidatos atraiu mais de 100 eleitores, embora tenham recebido R$ 54 milhões e 700 mil em verba pública.

Com um total de 30.886 de votos, o grupo teve um custo por voto de R$ 1.771,83.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

