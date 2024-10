O presidente do MDB na Paraíba, senador Veneziano Vital do Rêgo, adiou para a próxima quinta-feira (17), a coletiva que faria nesta segunda-feira (14), para anunciar o apoio do partido no segundo turno das eleições em João Pessoa, onde estão na disputa o prefeito Cícero Lucena (PP) e Marcelo Queiroga (PL).

No primeiro turno, o MDB apoiou o deputado federal Ruy Carneiro (Podemos), cuja vice, a perita criminal Amanda CSI, foi indicação do partido, mas acabaram ficando na terceira colocação pela disputa da Prefeitura de João Pessoa. Já o deputado anunciou seu apoio ao candidato Marcelo Queiroga.

De acordo com as informações de bastidores, Veneziano está dependendo de novas articulações políticas para anunciar o apoio do MDB na capital.

Para o senador, o jogo foi zerado em João Pessoa, uma vez que tinham como certo que o Podemos levaria a disputa para o segundo turno, mas perderam para o Partido Liberal.