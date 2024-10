Pastor Sérgio Queiroz: “Eu não poderia ficar em silêncio” em Campina

O pastor Sérgio Queiroz, principal estrela do Partido Novo na Paraíba, recordou que teve “mais de 20 mil votos” em Campina Grande, quando disputou o Senado em 2022.

Após grifar que PL e Novo acertaram para as eleições deste ano alianças na região metropolitana de João Pessoa e também para Campina Grande e Patos, ele anunciou apoio no 2º turno à reeleição do prefeito Bruno.

“Eu não poderia ficar em silêncio”, sublinhou.

Sobre a passagem dele e do ex-ministro Marcelo Queiroga (PL) para o 2º turno das eleições em João Pessoa, Queiroz pontificou que “ninguém acreditava que a gente chegasse no 2º turno”.

“Chegamos e numa curva ascendente”, enfatizou.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

