Paraíba é o 3º estado em casos de violência política no 1º turno

No primeiro turno das eleições de 2024, a Paraíba registrou 24 episódios de violência política, tornando-se o terceiro estado com mais casos no Brasil, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os dados, parte da pesquisa “Violência Política e Eleitoral no Brasil” das organizações Terra de Direitos e Justiça Global, mostram um clima de tensão crescente entre 16 de agosto e 6 de outubro deste ano.

Entre os incidentes, destacam-se 13 casos de ameaças, 5 atentados, 5 agressões físicas e um assassinato. Candidatos como Ruy Carneiro, Marcelo Queiroga e Luciano Cartaxo solicitaram a intervenção da Força Nacional de Segurança em João Pessoa devido às ameaças recebidas.