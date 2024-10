Inácio Falcão adere à campanha de Jhony: “Trajetória de trabalho e amor por Campina”

A candidatura de Dr. Jhony (PSB) a prefeito e de Marinaldo Cardoso (Republicanos) a vice-prefeito, de Campina Grande, recebeu nesta segunda-feira a adesão do deputado Inácio Falcão (PCdoB), candidato que ficou em terceiro lugar no primeiro turno com 16.448 votos (7,16%).

Inácio anunciou o apoio destacando que este é o momento para Campina Grande mudar e para a população mais carente ter mais oportunidades.

O evento aconteceu no auditório do Sesc/Centro e contou com a presença de lideranças do PCdoB, tanto em nível estadual quanto municipal, do PT e dos partidos aliados, além dos vereadores de mandato, eleitos, suplentes e integrantes da coligação.

Inácio mencionou a afinidade com o plano de governo de Dr. Jhony, que foca em áreas essenciais como o combate à fome e à pobreza, a saúde e a geração de emprego e renda, propondo uma gestão eficiente e voltada para o bem-estar da população.

“Vamos juntos priorizar projetos voltados para as pessoas que mais precisam, incluindo iniciativas como o passe livre e a erradicação da fome, garantindo que cada cidadão tenha ao menos três refeições por dia. Sem vínculos com famílias políticas tradicionais ou muitos recursos, Dr. Jhony, com sua trajetória de trabalho e amor por Campina está conquistando o coração da cidade. A única condição que coloco para este apoio é que mantenha o olhar focado na assistência à população”, verbalizou o ex-candidato.

Dr. Jhony agradeceu a confiança e afirmou que a união é crucial para libertar Campina Grande de um grupo que está no poder há 42 anos: “Mais do que um apoio numérico, estamos recebendo o apoio de um homem público que tem muitos serviços prestados à cidade e às comunidades, com uma atenção especial ao atendimento social e humano. Reafirmamos nosso compromisso com essa abordagem. A chegada de Inácio nos alegra e fortalece em todos os sentidos.”

Para Marinaldo Cardoso, Inácio trará ainda mais ideias para a gestão. “Damos as boas-vindas ao deputado, que reafirma o compromisso com a mudança em Campina Grande. Temos percorrido todos os cantos da cidade e percebido um sentimento crescente por transformação. A administração proposta será coletiva, e o apoio de Inácio trará ainda mais ideias”, comentou o atual presidente do Legislativo campinense.

Presente ao anúncio, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, ressaltou a importância de conquistar o apoio dos eleitores que ainda não participaram ativamente da campanha, incentivando-os a se envolver.

“Dr. Jhony é um candidato determinado a realizar seus sonhos de desenvolvimento para Campina Grande. O termo ‘forasteiro’, para muitos, é apenas o de uma pessoa que não nasceu aqui, mas que ama, trabalha e luta pelo progresso da cidade. Vamos à luta e venceremos”, discursou Galdino.

Inácio Falcão começou sua vida pública na militância política do Diretório Central dos Estudantes, na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), e no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas da Paraíba.

Eleito vereador em Campina Grande, cumpriu quatro mandatos consecutivos, sendo posteriormente eleito deputado estadual, cargo que exerce atualmente em seu terceiro mandato.

Inácio já ocupou o posto de segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa.

Na semana passada, Dr. Jhony recebeu a adesão de outros dois candidatos a prefeito do primeiro turno: André Ribeiro (PDT) e Nelson Júnior (PSOL), além do apoio da Federação Brasil da Esperança, que congrega três partidos de oposição ao atual gestor municipal.