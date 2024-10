Cabo Gilberto detalha agenda de Bolsonaro em João Pessoa

O coordenador regional da campanha do PL, deputado federal Cabo Gilberto, detalhou a agenda do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que virá a João Pessoa nesta quinta-feira (17) reforçar a campanha do candidato Marcelo Queiroga, que levou a disputa de João Pessoa para o segundo turno.

Conforme o deputado, Bolsonaro chega ao aeroporto Castro Pinto às 11h30 onde será recepcionado pela militância. Ao meio dia, ele segue em comitiva para o Estádio Almeidão, onde fará concentração para depois seguir percorrendo em carreata as ruas dos bairros do Cristo e José Américo.

Bolsonaro vai visitar novamente o Mercado Público de Mangabeira, onde vai conversar com os comerciantes e pessoas do bairro, de lá segue em carreata pelos bairros dos Bancários, Castelo Branco, Avenida Tito Silva que corta o bairro de Miramar, Busto de Tamandaré na Praia do Cabo Branco, Manaíra, Bessa, depois volta para o bairro do Róger, passam no parque Solon de Lucena, no centro de João Pessoa, passa pela Avenida Cruz das Armas e segue de volta ao aeroporto.

“Vai ser um bate-volta porque o presidente tem que estar de volta para pegar o voo das 17 horas. Essa foi a agenda que o presidente conseguiu encaixar já que está sendo bastante requisitado para estar presente em vários municípios onde o PL vai disputar o segundo turno das eleições”, informou o deputado.