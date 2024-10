Prefeitável do PSB campinense faz reunião com aliados

O candidato a prefeito de Campina Grande, Dr Jhony (PSB) e a vice, Marinaldo (Republicanos) reuniram vereadores, suplentes e lideranças comunitárias e políticas do time da coligação Por uma Campina Campeã e também dos apoios recém-chegados para este segundo turno.

Aproveitando o encontro, foi realizada uma adesivagem de carros com o novo layout da campanha.

Dr Jhony agradeceu ao grupo por continuar seguindo o projeto e deu as boas-vindas aos novatos.

“Todos que estão foram movidos pelo projeto porque acreditam neste time e que vamos transformar esta cidade fazendo uma gestão de verdade e a várias mãos, comigo e Marinaldo junto com cada um de vocês e por isso agradeço a esta parceria e confiança e aos que chegaram neste segundo turno”, disse Jhony.

De acordo com ele, enquanto seu time está planejando e discutindo politicas públicas para melhorar a cidade, os adversários estão discutindo 2026.

“Eles não estão nem aí e nem preocupados com a realidade da cidade; se está faltando remédio de pressão no posto. E todos nós estamos pensando em como tirar Campina dessa gestão desastrosa com muito esforço, para melhorar a vida das pessoas”, avançou o prefeitável.

Dr Jhony e Marinaldo solicitaram ainda mais empenho do grupo para ampliar a votação.

“O atual gestor não dialoga com servidor, não dialoga com a classe política. A gente vai vencer e tirar Campina das mãos da panelinha dos 42 anos. Essa ausência das políticas públicas interfere na vida das pessoas, mas a insatisfação em relação a este modelo de gestão e o sentimento forte por mudança nas ruas nos dará esta vitória. Vamos juntos fortalecer nossa mensagem em toda a toda Rainha da Borborema”, discorreu Jhony.

Estiveram presentes no evento os prefeitáveis do primeiro turno André Ribeiro (PDT) e Nelson Junior (PSOL); o candidato a vice de Inácio Falcão, Hermano Nepomuceno (PT), representando a Federação Brasil Esperança PCdoB; a secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; e o deputado estadual Chico Mendes (PSB), entre outros.